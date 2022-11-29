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KKTC’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Ankara’da Kutlama Töreni Yapıldı

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KKTC’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Ankara’da Kutlama Töreni Yapıldı
KKTC’nin 39. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Ankara’da Kutlama Töreni Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara’da kutlama töreni yapıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı gecede konuşan KKTC‘nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC‘nin Kıbrıs Türk Halkı’nın onurlu varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’yla özgürlüğüne ve güvenliğine kavuştuğunu belirten Korukoğlu, KKTC‘nin Türkiye’nin desteğiyle varlığı, egemenliği, özgürlüğü ve hakları için yıllarca mücadele ettiğini aktardı.

Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Korukoğlu, Kıbrıs meselesinin temelinde yatan esas sorun adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizlik olduğunu söyledi.

Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu yeni vizyon ile adadaki gerçeklerle uyumlu bu yaklaşım temelinde bir çözüme ulaşılmasının sadece Kıbrıs’a değil, Doğu Akdeniz’in de barış, refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu KKTC‘yi resmen tanımaya davet ettiğini anımsatan Korukoğlu, bu çağrının Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası olduğunu kaydetti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrıdan dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

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