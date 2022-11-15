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KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde!

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KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde!
KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde!

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, ülkenin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören alanında kutlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kutlama ve resmi geçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan Cumhuriyet kortejinde, bütün tasarım ve mühendislik çalışmaları KKTC’de tamamlanan, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un 13 prototipi ile yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın halkı selamla ile başlayan törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü’nün konseri gerçekleştirildi. Tören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü onuruna gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile tamamlandı. Resmi geçit töreninde, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL’in geçişi esansında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL” anonsu yapıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk Toplumnuna aittir.”

GÜNSEL’in ilk modeli B9’un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde yer alması ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemizin 39’uncu yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı törende, Kıbrıs Türk Toplumunun bu topraklardaki kadim köklerinden güç alarak ürettiğimiz GÜNSEL’imizin, resmi geçit töreninde yer alarak devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur” ifadesini kullandı.

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“GÜNSEL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk Toplumuna aittir” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gücümüzü bu topraklardan ve halkımızdan alarak, ülkemiz ve halkımız için üretmeye devam edeceğiz. Araştırarak, geliştirerek, üreterek, kökleşerek, ilelebet yaşaması için bütün varlığımızla çalıştığımız Cumhuriyetimizin; 39’uncu yıl dönümü bütün halkımıza kutlu olsun” ifadesini kullandı.

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