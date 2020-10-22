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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın düzenlenecek törenle görevi devralacak

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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın düzenlenecek törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın düzenlenecek törenle görevi devralacak

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın düzenlenecek törenle görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Tatar saat 15.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde ant içecek.

Daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’nde, saat 16:30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’nde çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni ise saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Corona virüsü (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

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