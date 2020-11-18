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Kktc’nin 5 Ülke Tarafından Tanınmaya Hazır Olması Rum Gazetelerine Manşet Oldu

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KKTC’nin Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya tarafından tanınma yolunun açıldığına dair Türkiye basınında çıkan haber, bugünkü Rum gazetelerinde manşet oldu.
Kktc’nin 5 Ülke Tarafından Tanınmaya Hazır Olması Rum Gazetelerine Manşet Oldu

Alithia gazetesi “Sahte Devlet 5 Ülke Tarafından Tanınma Yolunda” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Türkiye ile dost ülke olan Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya’nın, KKTC’nin kuruluşunun ilanının üzerinden 37 yıl geçtikten sonra, KKTC’yi tanımaya hazır olduğu ifadesini öne çıkardı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Alpha kanalına konuyla ilgili açıklama yaparak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan’a yapacağı ziyaret çerçevesinde KKTC’nin Azerbaycan tarafından tanınması olasılığıyla ilgili endişeleri olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, gerek Rum Yönetimi’nin, gerekse AB’nin Azerbaycan ile iletişime geçerek, böyle bir şey olması durumunda bunun Bakü-AB ilişkilerinde ne gibi sonuçlar doğuracağına dair net mesaj verdiklerini kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Yükseltme veya Tanınma Arayışındalar”

Fileleftheros gazetesi: “Saldırgan Planları Hayata Geçiriyor”.

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