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"KKTC'nin Acilen tam donanımlı hastane ve personele ihtiyaç var”

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Uzman Doktor Beyhan Berova, KKTC’nin acilen tam donanımlı bir hastane ve bu hastanede etkin görev yapacak personele ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.
"KKTC'nin Acilen tam donanımlı hastane ve personele ihtiyaç var”

Ülkemizde ikinci dalga endişeleri her geçen gün artarken gözler bu akşamki Bakanlar Kurulunda…

Öte yandan hekim uzmanlar, süren hastane ihtiyacına dikkati çekmeye devam ediyor. 

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Uzman Doktor Beyhan Berova, KKTC’nin acilen tam donanımlı bir hastane ve bu hastanede etkin görev yapacak personele ihtiyacı olduğunu söyledi.

Berova şöyle dedi;“KKTC’nin tam donanımlı bir hastaneye ve bu hastanede etkin görev yapacak hekim/hemşire/yardımcı personele ihtiyacı var. Ayrıca kişilerde ciddi denetim yapılmadığından inanılmaz bir rehavetle maske, mesafe, hijyene uymayarak kontrolsüz S(üren) yaşam var”c2-008.jpg

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