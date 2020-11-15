  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü Anıtkabir'i Ziyaret Etti

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Köprülü ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Büyükelçi Köprülü'nün çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Köprülü, daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Köprülü, deftere şunları yazdı:

"Yüce Önder Atatürk,

KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşamaktayız. 

Türkiye halkının, sizin eşsiz önderliğinizde ve büyük fedakârlıklar sonucunda esaretten kurtulup, bağımsız ve özgür bir devlet sahibi olma yolundaki mücadelesi, dünyadaki bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslar gibi yıllarca Rum-Yunan ikilisi tarafından maruz kaldığı mezalime direnen Kıbrıs Türk halkı için de ilham olmuş ve Kıbrıs Türk halkı, en karanlık günlerde bile direniş ve mücadeleden vazgeçmeyerek, geleceğimizin garantisi, yarınlarımızın teminatı olan KKTC'ye kavuşmuştur.

En değerli mirasınız olan ilkeleriniz üzerine inşa ettiğimiz KKTC, tüm dünya tarafından yıllardır Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon politikasına rağmen bugün tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet yapısı ile yaşamakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle sürekli kalkınmaya devam etmektedir.

İlke ve devrimlerinizin aydınlattığı yolda yürümekten asla vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk halkı, milli birlik ve beraberliğini güçlendirerek, devletini sonsuza kadar yaşatma kararlılığını tüm dünyaya göstermektedir.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, KKTC'nin kurulması ve yaşatılması yolunda her zaman ve her şartta bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB-KTTO-KTDTO ortak bir açıklama yayınladı15 Kasım 2020 Pazar 15:07
  • "Onlar Mangala Biz Meydana" eylemi başladı (VİDEO)15 Kasım 2020 Pazar 15:03
  • KKTC’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi15 Kasım 2020 Pazar 14:57
  • KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde Taksim’de tören düzenlendi15 Kasım 2020 Pazar 14:54
  • Esentepe – Tatlısu Yolunda Yarın Bakım Ve Onarım Yapılacak15 Kasım 2020 Pazar 14:53
  • Kuğulu Park'ta eylem başladı!15 Kasım 2020 Pazar 14:29
  • KKTC'ye girerken patlayıcı maddeyle yakalanmıştı, mahkemeye çıkarıldı15 Kasım 2020 Pazar 14:08
  • Baro Başkanı Esandağlı: Polis eylemi engellemek değil güvenliğini sağlamakla sorumlu15 Kasım 2020 Pazar 14:06
  • Erdoğan, Tatar tarafından törenle karşılandı15 Kasım 2020 Pazar 14:05
  • Taciz zanlısı mahkemeye çıkarıldı!15 Kasım 2020 Pazar 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti