  • BIST 1.685,600
  • Altın 618,66
  • Dolar 10,3287
  • Euro 11,7232
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” Konferansı

» »
“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” Konferansı
“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” Konferansı

 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında “KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” Konferansı düzenlendi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, bugün üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yer alan konferans, ASBÜ YouTube kanalından da canlı olarak yayımlandı.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın konuşmacı olduğu konferansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa da katılım gösterdi.

Doç. Dr. Yaycı konuşmasında deniz yetki alanları ve mavi vatan konularını değerlendirerek, KKTC’nin devlet olarak kabulü, Lozan Anlaşması çerçevesinde Kıbrıs ve Türkiye ile Doğu Akdeniz konularından bahsetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Muhtarlık Binaları, Kurumsal Yapının Sembolüdür16 Kasım 2021 Salı 17:48
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul Muhtarlar Federasyonu’nu Kabul Etti.16 Kasım 2021 Salı 17:40
  • Dizdarlı: Bakanlar Kurulu Kararları Birbiri İle Çelişkili16 Kasım 2021 Salı 17:36
  • Sucuoğlu: İnanıyorum Ki Gerçek Nabız Muhtardadır16 Kasım 2021 Salı 17:19
  • Maliye Bakanı Oğuz, Uzunköprü Master Veteranlar Derneği Heyetini Kabul Etti16 Kasım 2021 Salı 17:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar Ve Başbakan Sucuoğlu, Haftalık Olağan Görüşmede Bir Araya Geldi16 Kasım 2021 Salı 17:04
  • Cumhurbaşkanlığı: “İddialar Gerçek Dışı Ve Yalan”16 Kasım 2021 Salı 16:36
  • Özyiğit: Kurumlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 16:24
  • Yine ölümlü kaza!16 Kasım 2021 Salı 16:11
  • Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Onaylandı16 Kasım 2021 Salı 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti