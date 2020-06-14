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KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesi DSÖ’nün bilimsel dergisinde yayınlandı

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KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesi DSÖ’nün bilimsel dergisinde yayınlandı
KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesi DSÖ’nün bilimsel dergisinde yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı ve dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) ile mücadelede KKTC’nin başarısını ortaya koyduğu “Kuzey Kıbrıs’ta COVID-19’un Mevcut Durumu” başlıklı makalesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan Eastern Mediterranean Health Science Dergisinde yayımlanarak bilimsel arenada dünyayla paylaşıldı.

 

KKTC COVID-19’la Mücadelede ‘İyi Model’…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kaya Süer, Dr. Buket Battal ve Araştırma Görevlisi Nazife Sultanoğlu tarafından KKTC’de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü 9 Mart’tan 4 Mayıs’a kadar alınan kararlar, tedbirler ve halkın farkındalığı ile başarıyla yürütülen COVID-19 mücadelesiyle ilgili raporu, diğer ülkelere iyi bir  model olarak Dünya Sağlık Örgütünün literatürüne girdi.

 

Toplam 108 Kişiyle Salgın Kontrol Altına Alındı…

COVID-19 mücadelesinde KKTC’nin durumunu ortaya koyan raporda, pozitif olarak tespit edilen 108 vaka ile koronavirüsün tamamen bitirildiği kaydedildi.  KKTC nüfusuna göre vaka sayısı, ölüm oranları ve test sayılarına yer verilen raporda, 108 kişinin pozitif saptandığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin de tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği  belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 108 vakanın; 31’i Alman turistler, 1’i Türkmen geriye kalan 76 kişi ise Kıbrıslı Türk olarak belirlendi.

 

Virüsün Önlenmesi İçin Sıkı ve Güçlü Önlemler Alındı…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Kıbrıs Türk halkının olağanüstü şartlarda koronavirüsle mücadeleye odaklandığı ifade edilen raporda, KKTC’de Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirler ve uygulamalar da anlatıldı. İlk vakanın görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren sıkı tedbirler ve önlemlerin alındığı KKTC’de; Okullar tatil edildi, kamu ve özel iş yerlerine idari izin verildi, Güney’e geçişlerde sınır kapıları kapatıldı, deniz, hava ve kara giriş kapıları kapatılarak sadece KKTC vatandaşları ile yurt dışında eğitim gören öğrencilerin ülkeye getirilmesi sağlandı. Ülkeye giriş yapan vatandaşlar ile öğrenciler belirlenen karantina otellerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süresi sonunda vatandaşlara tarama testi yapılarak, test sonucu pozitif çıkanlar pandemi hastanesi ilan edilen Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesine sevk edildi. Aşamalı olarak kısmi ve tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maske takma zorunluluğu getirildi. Eğlence mekanları, restoranlar, oteller, dernekler, toplu ibadet mekanları kapatıldı. Ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesi karantinaya alındı. Koronavirüs vakalarında artış saptanan Karpaz bölgesinde üç köy karantina altına alınarak köylere kontorollü giriş çıkış sağlandı.

 

Halkın Farkındalığı ve İyi Hijyen  Uygulamaları Başarıda Önemli Rol Oynadı..

KKTC halkının salgına karşı duyarlılığının yüksek olması başarıda önemli bir paya sahip oldu. Evde kal çağrılarına önemli ölçüde riayet eden KKTC halkı, ancak zorunlu hallerde sokağa çıktı. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyum üst düzeyde gerçekleşti. Beş hafta gibi kısa bir sürede salgının bitirildiği bu başarı hikayesi DSÖ’nün Eastern Mediterranean Health Sciences Dergisinde İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yayımlandı.

 

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