KKTC’nin de Katıldığı EMİT 2022 Turizm Fuarı İstanbul’da Başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında İstanbul’da bugün başlayan “EMITT 2022 Turizm Fuarına” katılıyor.

12 Şubat’a kadar sürecek fuardaki KKTC standındaki görsellerde, Kıbrıslı Türk dağcı merhum Birkan Uzun’un ülkenin tanıtımına katkı koymak için Antarktika’nın zirvesinde KKTC bayrağını açtığı fotoğrafı kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Bir yandan ülkenin tanıtımına katkı koyan merhum Birkan Uzun’u anılırken bir yandan da Birkan’ın başarısını tüm dünyaya bir kez daha sergilenmiş oldu” denildi.

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli, dünyanın ilk 4 büyük fuarı arasına girmiş turizm fuarlarından olan EMITT 2022 Turizm Fuarı’nda Bakanlık yetkilileri, turizm tanıtma memurları ve sektör temsilcilerinden oluşan profesyonel bir heyet yer alıyor.

Bu yıl 25’incisinin gerçekleşeceği bölgesinde lider ve Dünya’nın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan EMITT, 25 yıldır sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sunan bir turizm zirvesi olarak nitelendiriliyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alan EMITT 2022’nin, Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olduğu ve nitelikli iş birliği fırsatlarının yakalanabileceği etkili bir platform olduğu kaydedildi.

Geçen yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan fuarı 2020’de tur operatörleri, seyahat acenteleri, otellerin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım firmaları ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan 45 bin 163 turizm profesyonelinin ziyaret ettiği belirtildi.

Fuarın, her yıl sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turizmcileri ağırladığı vurgulandı.

“TURİZM SEKTÖRÜNE OLANAK YARATIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasında, EMİTT 2022’ye katılımla ilgili şu bilgiler verildi:

“Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımını yapmak, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve diğer turizm profesyonelleriyle yeni ortaklıklar kurabilmek ve iş birliğini geliştirmek için sektörümüze olanak yaratmak amacı ile katılıyoruz.

Ülke turizmimize çok katkısı olan Türkiye pazarı ile her yıl turizm profesyonellerimizi buluşturmak ve ülkemizin tanıtımını yapmak için katıldığımız fuara bu yıl da 99 metrekarelik ada şeklinde tek kat Salon 2’de A311 numaralı stantta katılıyoruz.

Fuar süresince İstanbul’da faaliyet gösteren tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yetkilileri ve turizm sektör temsilcileriyle fuar süresince görüşmeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Standımızda bulunan dijital ekranla ülkemizin tanıtım filmleri ziyaretçilerin seyrine sunulmakla birlikte misafirlerimize ikram olarak tahinli, pastelli, çörek, hellim, keçiboynuzu, kartopu ve meyve suyu veriliyor.”