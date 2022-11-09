  • BIST 4.417,48
  • Altın 1019.886
  • Dolar 18.5984
  • Euro 18.7046
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

KKTC’nin de Temsil Edildiği ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ Bugün Sona Eriyor

» »
KKTC’nin de Temsil Edildiği ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ Bugün Sona Eriyor
KKTC’nin de Temsil Edildiği ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ Bugün Sona Eriyor

Londra’da gerçekleştirilen ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ bugün sona eriyor.

7 Kasım’da başlayan ve bugün sona erecek fuarda KKTC başarıyla temsil ediliyor.

Fuarda yer alan standda KKTC ve ülke turizmi tanıtılıyor.

Turizmin paydaşları fuar çerçevesinde ülke turizminin nasıl geliştirilebileceğini konuştular.Turizmciler 2023 yılından umutlu olduklarınıu vurguladılar

Fuardaki KKTC standı büyük ilgi gördü. Standı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay, Lefke’de kadın üretici ve girişimcilerle bir araya geldi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
  • “Asgari ücretli HP'nin üzerinde artış almalı; Ekim sonu itibariyle artış yüzde 40.38”09 Kasım 2022 Çarşamba 11:57
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:51
  • Ertuğruloğlu’ndan Atatürk’ü Anma Günü Mesajı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:44
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'ye geri döndü09 Kasım 2022 Çarşamba 10:48
  • Atatürk, ölüm yıl dönümünde yarın KKTC’de de anılacak09 Kasım 2022 Çarşamba 10:41
  • Tatar: Çok daha güçlü bir KKTC yaratacağız09 Kasım 2022 Çarşamba 10:13
  • Fuat Oktay KKTC'ye Geldi09 Kasım 2022 Çarşamba 10:05
  • Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda Ölümlü Kaza09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi09 Kasım 2022 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti