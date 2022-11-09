KKTC’nin de Temsil Edildiği ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ Bugün Sona Eriyor

Londra’da gerçekleştirilen ‘2022 Dünya Turizm Fuarı’ bugün sona eriyor.
7 Kasım’da başlayan ve bugün sona erecek fuarda KKTC başarıyla temsil ediliyor.
Fuarda yer alan standda KKTC ve ülke turizmi tanıtılıyor.
Turizmin paydaşları fuar çerçevesinde ülke turizminin nasıl geliştirilebileceğini konuştular.Turizmciler 2023 yılından umutlu olduklarınıu vurguladılar
Fuardaki KKTC standı büyük ilgi gördü. Standı çok sayıda kişi ziyaret etti.
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