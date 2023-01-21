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KKTC’nin de temsil edildiği “Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” Kahire’de yapıldı

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KKTC’nin de temsil edildiği “Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” Kahire’de yapıldı
KKTC’nin de temsil edildiği “Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” Kahire’de yapıldı

‘Başka Bir Dünya Mümkün Sonsuza Kadar Barış Sanatı’,pandemi döneminde, Güney Amerikalı Sanatçı Miguel Pinero tarafından kurulan bir sanat birliği…

Pandemi döneminin zor evi, sanal yaşam kurdu oluşumu; Gelinen aşamada 250 ülke üyesi bulunan uluslararası bir yapıya sahip bir sanat birliğine dönüşmüş durumda…

Dünya barışının sağlanmasında birleştiriciliğinin önemine vurgu yapan ve bu zamana kadar çeşitli amaçlara ulaşmayı hedefleyen birliğin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisini iç mimar-sanatçı Gülsüm Karadayı yürütüyor..

Birliğin son etkinliği 4-10 Ocak tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de yer aldı.

Birliğin Mısır Temsilcisi sanatçı Ahmet Fathy’nin kuratörlüğünü üstlendiği “Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı” KKTC’nin de aralarında buluduğu 10 ülkede birçok sanatçıya ev sahipliği yaptı…

KKTC uluslararası amaçlı çalıştayda, Birliğin Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Gülsüm Karadayı başkanlığında Salih Mustafa Çizel, Fatma Öztabay, Nesrin Anı, Halil Öztunç ve Hatice Salih Kerimgil’denoluşan bir sanatçı grubu tarafından temsil edildi.

Çalıştaya katılanların katkısından Salih Mustafa Çizel ve Fatma Öztabay organizasyon ve Mısır’daki etkinlikte yaşanmış tecrübeler hakkında BRT’ye açıklamalarda bulundu…

“Dünya Barışı İçin Sanat Çalıştayı”nda, farklı ülkelerden farklı sanat dallarıyla uğraşan sanatçıların bir araya geldikleri kişiler Salih Mustafa Çizel, dünya barışı kalabalık bir organizasyonda,farklı ülkelerden kapsamlıla çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Çalıştay boyunca yönetici, Mısır Piramitleri, Nil Nehri, Mısır medeniyeti ve kültürünün zenginliklerinden ilham alarak farklı sanat dallarında eserlere hayat verilerini de dile getiren Çizel, bu içerikleri bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuğunu ifade etti.

Fatma Öztabay ise, Pandemi döneminde birliğin yönetim kurulunda ve Kuzey Kıbrıs temsilcisinde görev yaptığını belirterek,sanat çalışmalarını amatör olarak sürdüren bir kişi olarak, farklı dünyanın gölgesiyle böyle bir organizasyon içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öztabay, çalıştay boyunca, Mısır medeniyetini, kültürünü tanıyarak sanat eşyalarına hayat yolculuklarında başka yoldan da, dünyaca ünlü Mısırlı sanatçıların atölyelerini gezdiklerini kaydetti.

 

 

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