KKTC’nin DSÖ’ye başvurusu için başlatılan imza kampanyası 10 bini aştı!

KKTC’nin, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üye olarak kabul edilmesi için birçok kez siyasiler tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup gönderildi.

Mektup gönderen isimlerden birisi olan YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, bu defa da KKTC’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne üyeliği için imza kampanyası başlattı.

Change.org sitesinde, başlatılan imza kampanyası kısa süre içerisinde yoğun ilgi görürken, kampanyada toplanan imza 10 bini aştı. Kampanyayı şu ana kadar 10 bin 852 kişinin imzaladığı öğrenildi.