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“KKTC’nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de ortak basın toplantısı düzenledi.
“KKTC’nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de ortak basın toplantısı düzenledi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

” Yeni bir müzakere sürecinin iki toplum arasında değil, 2 devlet arasında olması gerektiğini söyledik.

Görüşmelerde GKRY lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. Egemen eşitliğe karşı çıktı, hatta bırakın devlet olarak egemen eşitliği, Kıbrıs Türklerinin toplum olarak bile egemen eşitliği olmayacağını söyledi. Bu anlamda Genel Sekreter Guterres’in önerilerini de reddetti.

Meselenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türklerini içine alacak şekilde evrilmesi olduğunu dile getirdiler sık sık. Kıbrıs Türklerinin eşitliğini yine koşullara bağladılar.

Hem biz hem de sayın Tatar, Federasyon defterini 2017’de kapattığımızı muhataplarımıza hatırlattık. GKRY’nin tutumunda hiçbir değişiklik yok. Rum yönetiminin lideri, gündemi değiştirmek için Maraş’ın ve Ercan Havalimanının BM kontrolüne, Gazimağusa Limanı’nın da Avrupa Birliği kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi. Tabii bunların ciddiye alınması mümkün değildir. Kendilerine de söyledik.

Yunanistan ise beklendiği şekilde federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı. 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon modelinin tekrar müzakere edilmesi gerektiğini savundu. Biz de tabii eski BM Güvenlik Konseyi kararlarının günümüz gerçeklerini, iki tarafın ortak iradesini yansıtmadığını ve taraflar isterse değiştirilebileceğini söyledik. İngiltere ve BM Genel Sekreteri bir orta yol bulunabilir mi diye zemin yokladı. Toplantıda yeni bir müzakere süreci başlatmak için ortak bir zemin bulunamadı. Bunun üzerine Genel Sekreter, birkaç ay daha gayrı resmi bir şekilde bu süreci sürdürmeyi, zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi, biz de bu kararını destekledik.

KKTC’nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.“

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