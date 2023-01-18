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KKTC'nin elektrik sorunu çözülüyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su sorununun çözümünün ardından şimdi de elektrik ihtiyacı karşılanacak. Deniz altından kablo ile elektrik götürülmesine ilişkin çalışma yapılıyor.
KKTC'nin elektrik sorunu çözülüyor

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan elektrik sorunu için kolları sıvadı.

Türkiye’de yapılan görüşmelere katılan Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’nin kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Feyzioğlu, "Kuzey Kıbrıs’ın tüm elektrik ihtiyacı çözülecek. Bu ne demektir? Elektrik kaynağında kesinti olmayacak demektir. İkincisi, elektriğin ucuzlayacağı anlamına gelir. Elektriğin ucuzlamasına bağlı olarak hanelerde rahatlama sağlanır. Bu, insanların daha rahat koşullarda yaşamasını sağlar. Genel olarak girdilerin ucuzlaması, hayat pahalılığına çok ciddi bir çözümdür." dedi.

Feyzioğlu, Kıbrıs davasının milli bir dava olarak ele alındığını vurguladı; "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu davanın sancaktarıdır." dedi.

3 proje

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC Başbakanı Üstel, dün yaptıkları basın toplantısında, KKTC için hayata geçirilecek 3 projenin müjdesini vermişti.

Projelerden birincisini, Türkiye’deki sağlık sisteminden KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarının yararlanma hakkı, ikincisini KKTC'nin Derinya bölgesinde TOKİ işbirliğiyle sosyal konutlar yapılması ve üçüncüsünü Türkiye'den deniz altından çekilecek kablo hattıyla KKTC'ye elektrik sağlanması oluşturuyor.

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