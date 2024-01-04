KKTC'nin en büyük solar enerji santrali için ihaleye çıkılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortaklığında kurulan SAN-HO Kuzey Enerji şirketi KKTC’de inşa edilecek en büyük Güneş Enerji Sistemi (GES) için ihaleye çıktı.

25 MWe AC, 50 MWp DC gücünde olacak sistem ihalesi için son başvuru tarihi 31 Ocak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale; açık ihale (kapalı zarf) usulü ile yapılacak ve yalnızca yerli değil, uluslararası iktisadi işletmeler gerçek ve tüzel kişilerine de açık olacak.

SAN-HO ihale komisyonu tarafından değerlendirilip sonuçlandırılacak olan ihale; “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi ve Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Elektrik İletim Hattı Projeleri ” adını taşıyor.

Dosya temini 15 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek ve son teklif verme tarihi ise, 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

İhale ile ilgili daha geniş bilgiye Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın https://www.kibso.org/san-ho- kuzey-enerji-sti/ web sitesinden ulaşılabilir.