KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu.

KKTC üniversitelerini tercih eden 11.141 öğrencinin yüzde 23,1’inin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, geçen yıla göre öğrenci sayısını yüzde 31 oranında artırdı.

2022 YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl, 11.141 öğrenci KKTC üniversitelerine yerleşti. Üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen öğrencilerin yüzde 23,1’ini oluşturan 2.570’i ise Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti. Bu sonuçlarla Yakın Doğu Üniversitesi, son altı yıldır olduğu gibi yine KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre ise yüzde 31 oranında artış gösterdi. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenlik, öğrencilerimize nitelikli bir üniversite hayatının kapılarını açıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.