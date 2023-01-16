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KKTC'nin Girişimci Çocuklar Projesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi

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KKTC'nin Girişimci Çocuklar Projesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi
KKTC'nin Girişimci Çocuklar Projesi'nin Açılışı Gerçekleştirildi

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘KKTC’nin Girişimci Çocuklar Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan ‘irişimci Çocuklar Projesi’nin açılışı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girişimci Kadınlar Derneği ve Genç İş Adamları Derneğinin organizasyonu , Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Tangül Çağıner Vakfı, ile Kuzey Kıbrıs Türkcell katkıları ile gerçekleştiriliyor.

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu girişimcilik yolculuğuna destek verilmesinin toplumun şekillenmesine büyük katkı yapacağına dikkat çekerek, girişimcilik ruhu ile yetişen çocukların ilerinde ekonomiye katkı sağlayacağına inanç belirtti.

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