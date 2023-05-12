Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi'nin desteği ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği'nin (GİAD) birlikte yürüttükleri "KKTC'nin II. Girişimci Çocukları Projesi" tamamlandı. Projenin kapanış etkinliği İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi'nin katkılarıyla hayat bulan, Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell'in de sponsor olarak destek verdiği projenin kapanış etkinliğinde girişimci çocukların proje sonuçlarının sunumları gerçekleştirildi. Etkinliğe KEİ Koordinatörü Ömer Cihan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başaran ile GİKAD, GİAD ve Tangül Çağıner Vakfı temsilcileri katıldı.

Proje, İskele ve Karpaz bölgelerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu olmak üzere 5 okulda uygulandı. 70 öğrenci projeye dâhil edildi. Ders yılının ilk yarısında teori, ikinci yarısında da uygulamalı olacak şekilde icra edilen proje için gerekli olan tüm araç ve gereçler GİAD/GİKAD tarafından temin edildi.

KKTC geneli kırsal bölgelerdeki ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere, girişimcilik kavramını tanıtmayı ve genel olarak girişimci düşüncenin temellerini öğretmeyi amaçlayan projenin, öğrencilerin hayal gücü, analitik yaklaşım, planlama, problem çözme, yenilikçilik, risk alma ve sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“KKTC'nin II. Girişimci Çocukları Projesi’nin başarılı bir şekilde tamamlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde girişimcilik alanında yapılan çalışmaların ve eğitim programlarının önemini bir kez daha vurguladı. Projenin gelecekte de devam etmesi ve daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşması umulmaktadır.”