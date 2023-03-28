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KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 34’üncü yıl dönümünde anılacak

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KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 34’üncü yıl dönümünde anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 34’üncü yıl dönümünde anılacak

KKTC’nin ilk başbakanı merhum Mustafa Çağatay için 34’üncü ölüm yıl dönümü olan 3 Nisan Pazartesi günü Karaoğlanoğlu’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu, tören programını açıkladı.

Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Çağatay’ın ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve merhum Başbakan Mustafa Çağatay’in ailesi adına Yücel Dolmacı konuşma yapacak.

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