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KKTC’nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı

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Besteci ve orkestra Şefi Ali Hoca'nın bestelediği, KKTC’nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı.
KKTC’nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı

Arap Ali Destanı Operası’nın prömiyeri; KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Devlet Opera ve Balesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20:00'de sahnelendi.

Arap Ali Destanı prömiyerine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda KKTC'li sanatsever katıldı.

Operada; besteci ve orkestra şefi olarak Ali Hoca, Liberetto yazarı Havva Tekin, sahne yönetmeni olarak Aytaç Manizade, dekor-kostüm tasarımda Özlem Yetkili, koro şefi olarak Murat Menket, ışık tasarımda Oğuz Murat Yılmaz, koreograf Özlem Kofalı, reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük, korrepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan ve koreograf yardımcısı olarak Ayça İnal Abdu görev aldı.

Arap Ali Destanı’nın ikinci temsili de, yarın gece Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

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