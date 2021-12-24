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KKTC’nin İlk Yerli Operası “Arap Ali Destanı” Türkiye Turnesini Tamamladı

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin De Rol Aldığı KKTC’nin İlk Yerli Operası “Arap Ali Destanı” Türkiye Turnesini Tamamladı
KKTC’nin İlk Yerli Operası “Arap Ali Destanı” Türkiye Turnesini Tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı”, Türkiye turnesinde sanatseverlerin yoğun ilgiyle karşılandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliği ile sahnelenen KKTC’nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı” Türkiye turnesini tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Muazzez Çekici, Doğuş Ferit, Özdemir Zaifoğlu ve Hüseyin Gündüz’ün de rol aldığı KKTC’nin ilk yerli operasının bestesi Ali Hoca'ya, librettosu ise Havva Tekin'e ait. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

1-14 Aralık 2021'de Türkiye turnesi gerçekleşen “Arap Ali Destanı”, İzmir’de 7 Aralık 2021 Salı günü Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde ilk Türkiye prömiyerinin gerçekleştirdi. “Arap Ali Destanı”, İstanbul ve Ankara’da da sahne alarak sanatseverlerle buluştu.

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