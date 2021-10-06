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KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL onuruna tasarlanan posta pullarını yarın satışa çıkarılıyor

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Üzerinde GÜNSEL’in ilk modeli B9’un yer aldığı pullar, Lefkoşa’da Devlet Basımevi’nde dijital baskı usulü ile sekizli tabakalar halinde filigranlı kağıda basıldı.
KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL onuruna tasarlanan posta pullarını yarın satışa çıkarılıyor

KKTC Posta Dairesi, KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL onuruna tasarladığı posta pullarını yarın satışa çıkarıyor.

Üzerinde GÜNSEL’in ilk modeli B9’un yer aldığı pullar, Lefkoşa’da Devlet Basımevi’nde dijital baskı usulü ile sekizli tabakalar halinde filigranlı kağıda basıldı. İlk etapta 40 bin adet basılan GÜNSEL pulları, bir yıl süreyle satışta kalacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Posta Dairemizce çıkarılan pullar üzerinde yer vererek, milli markamız GÜNSEL’in, ülkemiz için taşıdığı büyük anlamı vurgulamak istedik” dedi.

Canaltay, Günsel Ailesi’nin girişimi ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde büyük emeklerle geliştirilerek seri üretim aşamasına getirilen GÜNSEL’in “KKTC’nin yerli ve milli otomobili” olarak tanımlanmasının çok önemli bir gerçeği dile getirdiğini söyledi.

Canaltay, “GÜNSEL, bütün dünyaya ve halkımıza KKTC’nin neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir proje. Sağladığı prestijin yanı sıra ülke sanayisine yaptığı ve yapacağı katkılarla da eğitimden ekonomiye kadar çok geniş bir alanda ülkemiz adına büyük kazanımlar sağlayacak” dedi.

GÜNSEL

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, KKTC Posta Dairesi tarafından GÜNSEL adına çıkarılan posta pulları nedeniyle büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

Dr. Günsel, “Yakın Doğu Oluşumu’nun her bir parçası gibi yerli ve milli otomobil markamız GÜNSEL’in de asli sahibi Kuzey Kıbrıs Türk toplumudur. Hazırlanan posta pulları da bu gerçeğin bir sembolüdür. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız ve Posta Dairemiz tarafından GÜNSEL’imizin bu şekilde onurlandırması bizim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Günsel, “Başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay ve Posta Dairesi Müdürü Sayın Hasan Şentürk olmak üzere, GÜNSEL onuruna çıkarılan posta pullarında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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