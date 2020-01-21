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KKTC’nin ilk yerli otomobili:Günsel’in test sürüşü başarıyla yapıldı

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KKTC’nin ilk yerli otomobili:Günsel’in test sürüşü başarıyla yapıldı
KKTC’nin ilk yerli otomobili:Günsel’in test sürüşü başarıyla yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi  tarafından üretilen KKTC’nin ilk yerli elektrikli otomobili Günsel’in test sürüşü başarıyla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından başarılı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan KKTC’nin ilk yerli otomobili Günsel’in test sürüşü başarıyla gerçekleştirildi.

YDÜ’de güneş enerjili arabayla başlayan ve yüzlerce mühendisin gecesini gündüzüne katarak geliştirdiği yerli elektrikli araba Günsel’in ilk test sürüşü, geçtiğimiz Cuma günü YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Büyüleyici bir tasarıma sahip olan Günsel, dolu bir batarya şarj ile 350 km yol yapabiliyor. Bu yolculuğun maliyeti bugünkü elektrik birim fiyatları dikkate alındığında  17,4 Türk lirası olacak. Bir başka hesapla 100 km’yi 4.90 TL ile kat edebilecek. Günsel 75kw elektrik motora sahip yaklaşık olarak 102 beygir gücüne denk geliyor, 100 km hıza 8 saniyede çıkıyor ve Jeneratif fren sistemine sahip. Aleminyum şase ve kompozit gövdeye sahip Günsel’in elektrikli motora sahip olduğu için bakım ve kullanımı oldukça kolay. Şebeke elektriğinde 7, standart şarj ünitelerinde 2, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek. Sessiz yeni nesil zarif, yenilikçi ve verimli bir otomobil olan Günsel’in yakın zamanda seri üretime geçmesi bekleniyor..

 

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