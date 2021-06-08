Kktc’nin İstatistik Altyapısı Güçlendiriliyor

KKTC’nin istatistik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, KKTC İstatistik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 11 Ocak 2021’de imzalanan mutabakat zaptı uyarınca iki kurumun temsilcileri çevrimiçi toplantıda iş birliği çalışmalarını ele aldı.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıya KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan katıldı.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, istatistik alanında KKTC’nin altyapısını kurma çabalarının devam ettiğini belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun tecrübelerinden faydalanabilmek, uzmanlık ve teknik yardım alabilmek amacıyla İşbirliği Protokolü’nü imzaladıklarını söyledi.