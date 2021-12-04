KKTC'nin "KARA KUTUSU" açıklıyor, 5 devlet görevlisinin adı geçiyor!

‘Özel hayatın gizliliği’ soruşturması çerçevesinde E.Ç.’nin iki ayrı evinde arama yapan polis, PGM ve GKK’ye ait ‘gizli’ ibareleri bulunan belgeler, mermileriyle birlikte 2 tabanca, çok sayıda mini kaset ve flaş bellek ele geçirdi.

İfade veren E.Ç.’nin önemli kurumlardaki bazı kişilerle ilgili iddialarda bulunduğu bildirildi

5 KİŞİNİN ADI GEÇİYOR

E.Ç.’nin çilingir yardımıyla açıklan kilitli kasasından 100’e yakın mini kaset ve flaş belleğin çıktığını, PGM ve GKK’ye ait ‘gizli’ ibareli belgeler bulunduğunu, kendi bilgisayarında da kendisiyle ilgili yine ‘gizli’ ibareli bir rapor metninin tespit edildiğini belirten polis, E.Ç.’nin verdiği ifadesinde önemli sayılabilecek kişi ve makamlardan söz ederek 5 kişiden bahsettiğini, ayrıca belgelerle ilgili de çok ciddi iddialarda bulunduğunu vurguladı.