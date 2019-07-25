Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir , TSK'nın, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini iddia etti.

Zincir, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TSK'nin, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini iddia eden Zincir, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve doğal gaz arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır. Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden araştırma gemilerimize, ihtiyaç duyulabilecek güvenlik desteği kapsamında, fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, hücumbotlarımız, karakol gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bölgede faaliyet gösteren deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımız tarafından koordineli olarak yakın destek sağlanmaktadır."

Albay Zincir, Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkati çekerek, amaç ve temel yaklaşımlarının Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu ileri sürdü.

KKTC'nin, Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğal zenginliklerin paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerektiğini savunan Zincir, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir karar ve anlaşmanın kalıcı ve geçerli olmayacağını, bölgede hiçbir şekilde oldubittiye göz yumulmayacağını ileri sürdü.