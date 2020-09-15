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“KKTC’nin Korona Virüs R0 Değeri 2.06”

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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü: “KKTC’nin Korona Virüs R0 Değeri 2.06” olduğunu açıkladı.Salgının Kontrol Edilebilmesi İçin R0 Değerinin 1’in Altında Olması Gerekiyor.
“KKTC’nin Korona Virüs R0 Değeri 2.06”

-Salgının Kontrol Edilebilmesi İçin R0  Değerinin 1’in Altında Olması Gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs salgınının “R0 değerinin (bulaştırıcılık sayısı) 2.06 olduğunu açıkladı. Temel bulaştırma sayısı olarak  bilinen “R0” değeri, virüsü taşıyan bir kişinin kaç kişiye bulaştırabileceğini gösteriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu lideri Prof. Dr. Evren Hıncal, COVID-19 salgınının bulaşıcılığını gösteren R0 değerinin 1'in üzerinde olmasının, toplum içerisindeki vaka sayısında belli bir hızda arttığını gösterdiğini söyledi.

Salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için R0 sayısının 1'den küçük olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hıncal, yapılan hesaplamalarda, 15 Eylül 2020 tarihinde ülkemize ait R0 değerinin 2.06 olarak belirlendiğini ve bu değerin şu anda bir kişinin virüsü 2 kişiye bulaştırdığını gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. Hıncal, R0 değerinin 1'den küçük olması halinde salgının kontrol altına alınmaya başlanacağını ifade etti.

Ülkedeki Salgın Verileri Kullanıldı...

Matematiksel modellemelerin son zamanlarda modern tıp araştırmalarının çok önemli bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Hıncal, korona virüsün R0 sayısını hesaplamak için  SEIR Modelinin kullanıldığını söyledi. SEIR Modeli; ülkedeki vaka sayısı, asemptomatik vakalar, hastalığı hafif ve ağır geçirenler, ölenler ve iyileşenler dikkate alınarak hesaplandı.

 

Prof. Dr. Şanlıdağ: “22 Eylül’den İtibaren Vaka Sayılarının Azalmasını Bekliyoruz...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Ensittüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, modele göre alınan tedbirler ve halkın kurallara uyması ile birlikte vaka sayılarının 22 Eylül’den itibaren azalacağını ve R0 değerinin de düşeceğini ön gördüklerini söyledi.

Tedbirlere uyulmaması durumunda virüs bulaşma seyrinin yeniden artabileceğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, virüsün bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına dikkat etmeye devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

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