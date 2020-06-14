KKTC’nin Kovid 19 ile mücadelesi, İngiliz Basını’nda gündem oldu

Başbakan Ersin Tatar İngiltere’de yayınlanan The Telegraph gazetesine özel röportaj verdi.

Gazetenin baş muhabiri Robert Mendict ile telefonla bir röportaj gerçekleştiren Başbakan Tatar tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında KKTC’nin başarısını anlattı.Gazete, röportajı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı vatandaşlarını Birleşik Krallıktan taşımayı planlıyor’ başlığıyla verdi.

Başbakan, The Telegraph’a verdiği demeçte, 57 gün boyunca yeni bir Kovid-19 pozitif kaydetmemiş Kuzey Kıbrıs’ın binlerce vatandaşını İngiltere’den kurtarmayı planladığını söyledi.

Tatar, “İngiltere’de yaklaşık yüz Kıbrıslı Türk ölmüştür. Bu çok korkunç birhaber. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüz. Şimdi bazılarını Kıbrıs’a geri getirmeye çalışıyoruz. Aileleri onların buraya geri getirilmesini istiyor” dedi.

Tatar, İtalya’da olanları incelediklerini ve yalnızca katı tedbirlerin virüsün yayılmasını önleyeceğini ve hastanelere yığılmanın önüne geçebileceğini gördüklerini belirtti.

Anavatan Türkiye ile olan tüm havayolu denizyolu ulaşım bağlantılarını kestiğini kaydeden Tatar “Korkmuştum çünkü Kıbrıs’ta böyle bir şeyin olması bizi mahvedecekti. Kuzey Kıbrıs’a tüm uçuşları durdurdum ve bu karar bizi kurtardı.Uçuşlara Mart ayı sonuna kadar izin verseydim, 50.000’den fazla yabancı turist gelip buraya Koronavirüs getirecekti. ”dedi.

İngiltere’de Koronavirüse karşı bağışıklık kazanılacağının düşünüldüğünü ve önlem almada çok geç kalındığını ifade eden Başbakan Tatar,İngiltere’de 31 Ocak’ta ilk vaka rapor edildiğini ancak Boris Johnson’ın 23 Mart’a kadar ülkeyi kapatmamasına şaşırdığını söyledi.

Tatar, “Daha önce kapanmış olsaydılar daha iyi olabilirdi’ diye konuştu.

10 binden fazla İngilizin Kuzey Kıbrıs’ta evi bulunduğunu da aktaran Tatar, 1000’inin geri dönmekte çok arzulu olduğunu belirtti.

İngiltere’de yüksek ölüm oranından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Başbakan Tatar, İngiltere’de hayatını kaydedenlerden 5’ini şahsen tanıdığını belirtti.

The Telegraph gazetesi baş muhabiri Robert Mendictson haftalarda Kuzey Kıbrıs’taki British Residents Derneği’nin adada evi bulunan İngiliz vatandaşlarının adaya geri dönüşleri için lobicilik yapmaya başladığı haberini de okuyucularına aktardı.

Koronavirüs salgını çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınan önlemlere de değinilen haberde ‘Sayın Tatar, rapor edilen ilk vakanın hemen ardından ülkede tam bir sokağa çıkma emri verdiği. Hastaların 9 Mart’ta hastaneye kaldırılıp karantinaya alınmasının ardından uçuşlar durdurulduve 14 Mart’ta okullar kapatıldı. Elzem mağazalar hariç tümü kapatıldı yurtdışından gelenlere 14 günlük katı bir karantina uygulandı. Güney Kıbrıs’la olan kara sınır kapıları da geçişlere kapatıldı’ denildi.

Haberin devamında, İngiltere’de, adada olduğundan yüz kat daha fazla Kıbrıslı Türk’ün öldüğüne dikkat çekildi.

Muhabir Mendict haberinde ‘Sadece Türkiye tarafından tanınan ülke, şimdiye kadar pandemi sırasında Birleşik Krallık’ta, çoğu Londra’da olmak üzere yaklaşık 100 Kuzey Kıbrıs Türk’ün öldüğünü korku ve üzüntü içinde izledi. Buna karşılık, kendi devletinde vatandaşlarından sadece biri öldü’ diye yazdı.

Haberde, yaklaşık 350.000 nüfusa sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kaydedilen 108 vakanın, üçte birinin Alman turist olduğunu, resmi olarak kayda geçen dört ölüm vakasının ikisinin Alman ve üçüncüsünün, Türkiye’den gelen bir ziyaretçi ve 1 KKTC vatandaşı olduğunu kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs’ta Koronavirüs nedeniyle son ölümünyaklaşık üç ay önce olduğu ve son hastaolan 83 yaşındaki Zekai Gece’nin 11 Mayıs’ta Başbakanın da katıldığı bir törenle doktorlar ve hemşirelerin alkışları arasında hastaneden taburcu edildiği de vurgulandı.

Haberde Başbakan Ersin Tatar’ın eğitim durumu ve hayatıyla ilgili bilgiler de paylaşılırken Cambridge Üniversitesi’nden mezun olmadan önce Doğu Londra’daki özel bir okulda eğitim görmüş olan Tatar’ın eğitimli bir muhasip olduğu ve PolyPect firmasında yardımcı mali sorumlu olarak görev yaptığı aktarıldı.