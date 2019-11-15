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KKTC’nin kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Güzelyurt’ta belediye başkanı Mahmut Özçınar’ın da katılımıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı..
KKTC’nin kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı

Güzelyurt Belediyesi açıklamasına göre, saat 14:00’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.


Buradaki tören yıldönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.


Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıldönümü kutlama töreni protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı. 


Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Alay Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Zeki Uçar, Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Düriye Taş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptılar.

Konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının en kutsal hazinesi, milli varlığın benliği olan KKTC’nin 36 yılını kutlamanın haklı gururunun yaşandığı belirtilerek, 15 Kasım 1983 tarihinin takvime düşen sıradan bir gün değil Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’yi dünyaya ilan ettiği gün olduğu vurgulandı.  


Tören, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Eylül Cingöz tarafından okunan “15 Kasım”  adlı şiir ve SEÇ-DER ekibinin halk dansları gösterisi ile devam etti.
Tören, resmi geçitle sona erdi.

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