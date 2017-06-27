KKTC'nin Londra temsilciliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

KKTC’nin Londra Temsilciliğinde Ramazan Bayramı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki temsilcilik binasında, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Işık, İngiltere'de faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve Kıbrıslı sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, iş adamları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Başaran davetlileri kapıda karşılayarak katılımcılarla bayramlaştı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Başkonsolos Ergin ve Başaran'ın davetlilerle sohbet ettiği resepsiyonda, katılımcılara Türk ve Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.