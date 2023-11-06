"KKTC'nin oturma izni verdiği biriyle iş yaptım"

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Yıldıran, zanlının “suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmek” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye getirildiğini belirtti.

Polis, 24 Mart 2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazıda Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği" "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği gelirleri yurt içine getirdiğini ve KKTC’de akladığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, Buddle’ın denizaşırı ülkelerde ve Avustralya’da yasa dışı suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı serveti saklamak için başka şahısların banka hesaplarını kullandığından şüphelendiklerini, özellikle uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiğini, Comanchero çetesinin başkanı olduğunu, Avustralya’da herhangi bir gelirinin olmadığını ve 2018 yılının başında deniz aşırı yer değiştirmesiyle Comanchero’nun yasa dışı mallarının ithalatı ve dağıtımını ve Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat projeleri aracılığıyla kara para aklamayı içeren suç faaliyetleri ile ilgili olduğunu açıkladı.

Polis, Buddle aleyhine 1 Mart 2022 tarihinde de banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde de bulunulduğunu belirtti.

KKTC bağlantıları mercek altına alındı

Polis, bu kapsamda Buddle ile bağlantılı olan şahıslar aleyhine soruşturma yapılmasının istendiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu B.A 21 Eylül 2021 tarihinde Mark Dougles Buddle’a Adalet Trading Ltd. tarafından yetkilendirildiği vekaletname ile Girne’de bulunan siteden 1 milyon 200 bin dolar değerinde 3 adet daire sattığını, satış sözleşmesinin 6 Ekim 2021 tarihinde Girne Tapu Dairesine sunulduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, satış tarihinden sonra Mark Dougles Buddle’ın 10 Temmuz 2022 tarihinde KKTC’den ihraç edildiğini, B.A'nın durumu bilmesine ve “suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası uyarınca “şüpheli işlemlerin para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirilmesi zorunluğuna uymadığını ifade etti.

Polis, B.A'nın yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Para, Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesine şüpheli işlem bildirimde bulunmadığını söyledi. Polis, Mesele ile ilgili olarak 2 avukat ve bir galeri sahibinin 13 Eylül 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandığını anımsattı. Polis, zanlının methaller olduğu suçun 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu belirtti. Polis, zanlı hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen yasa dışı online bahis oynatma ile ilgili dava görüldüğünü, bu dava nedeniyle teminat altında olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Avukat: Oturma iznini devlet verdi

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Serhan Çınar, müvekkilinin Buddle ile yaptığı anlaşmanın takas yolu ile ödeme üzerine olduğunu ifade ederek, “Mark Dougles Buddle’ın İstanbul’daki evine karşı, buradaki daireler verildi. Parayla alışveriş söz konusu değil, takas yöntemi ile daireler verilecekti ancak Mark Dougles Buddle’la ilgili gelişmelerden dolayı takas gerçekleşmedi” dedi.

Çınar, Mark Dougles Buddle’a KKTC tarafından oturma izni verildiğini, bir izin verilirken güvenlik soruşturması yapıldığını, dolayısı ile devlet tarafından oturma izni verilen bir şahısla iş yapmanın suç olmadığını söyledi.

Çınar, Mark Dougles Buddle’la ilgili tutuklama ve ihraç süreçleri olduğunu, müvekkilinin bunları takip etmekle yükümlü olmadığını ve haberinin olmamasının gayet doğal olduğunu söyledi. Çınar, B.A ile Mark Dougles Buddle arasında sözleşme imzalanırken, henüz hakkında yasa dışı bir itham olmadığını, söz konusu gelişmelerin daha sonra yaşandığını söyledi.

Çınar, müvekkili için belirlenecek, nakit teminat ve kefalet şartlarına bir itirazları olmayacağını ancak yurt dışına çıkış yasağı getirilmemesini talep etti. Savunmanın ardından yeniden söz alan polis, Mark Dougles Buddle’ın B.A'dan aldığı evlerden birinde yakalandığını söyledi.

Mahkemede konuştu

Çınar daha sonra B.A'yı tanık olarak dinletti.

B.A, Mark Dougles Buddle’dan tek bir kuruş dahi almadığını, takas yolu ile bir anlaşma yaptıklarını, ancak bu anlaşmanın da hayata geçmediğini söyledi. B.A, Mark Dougles Buddle ile ilgili gelişmeleri 2022 eylül ayında öğrendiğini dile getirdi. B.A, satış sözleşmesini tapuya sunduğu tarihin ise 6 Ekim 2021 olduğunu dile getirdi.

B.A, Türkiye’de 3 şirketi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Sık sık Türkiye’ye gidiyorum. Geçtiğimiz gün yeşil pasaport aldım. Yurt dışına çıkışım engellenirse büyük sorun yaşarım. Şimdiye kadar hiçbir davamdan kaçmadım. Her zaman yargı huzurunda hazır bulundum. Eski eşim ve çocuklarım şu anda KKTC’de, eski eşimle olan tüm davalarım da tek tek kapanıyor. Mahkemeden bana yurt dışına çıkış yasağı şartı getirilmemesini talep ederim.”

Savcı Ahmet Özlemler, B.A'ya hitaben, “sizin hakkınızda Girne’de devam eden "elektronik ortamda kumar oynatma” meselesi var. Ayrıca “şüpheli işlem bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etmek” suçundan itham, suç geliri tasarruf etme suçundan da soruşturma var. Siz tüm bunlara rağmen yurt dışına çıkış yasağı şartı getirilmemesini talep ediyorsunuz” dedi. B.A, hakkında yürütülen suç geliri tasarrufu soruşturmasından haberinin olmadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı hakkındaki teminat kararını 7 Kasım 2023 tarihine ertelerken, yurt dışına çıkış yasağı emri verdi.