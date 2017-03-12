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KKTC’nin ‘Rekabet Edebilirlik’ sırası açıklandı

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KKTC’nin ‘Rekabet Edebilirlik’ sırası açıklandı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 9’uncusu hazırlanan “standartlaşma ve dış pazarlara erişim” temalı Rekabet Edebilirlik Raporu’nun sonuçları düzenlenen forumla açıklandı.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 7 üzerinden 3,70 olarak hesaplandı.

 

Bu puanla Kuzey Kıbrıs 139 dünya ekonomisi arasında rekabet edebilirlik açısından 114’üncü sırada yer aldı.Kuzey Kıbrıs bir önceki rekabet edebilirlik sıralamasında 141 ülke içinde 121’inci sırada yer alıyordu.

 

Geçen yıla göre 0,14 daha fazla puan alan Kuzey Kıbrıs yine de rekabet edebilirlikte Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’ın gerisinde kaldı.

 

Raporda Kuzey Kıbrıs ile benzer 11 küçük ada karşılaştırıldığında ise rekabet edebilirlikte Kuzey Kıbrıs ancak sondan 3’üncü sırada yer alabildi.

 

Raporda yer alan iş yaparken karşılaşılan en önemli faktörler sıralamasında ilk sırayı bu kez döviz düzenlemeleri aldı. Geçmiş yıllarda hep ilk sırada yer alan verimsiz devlet bürokrasisi ise 2016’da ikinci sıraya geriledi. Bunu yetersiz eğitimli işgücü ve siyasal istikrarsızlık izledi.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İktisat Bölümü Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ve Dr. Burçak Özoğlu tarafından yazılan Rekabet edebilirlik raporunda 2016-2017’de dokuz yıllık dönem de değerlendirildi.

 

Buna göre; 2008’de 3.43 puan olan rekabet edebilirlik performansını 3.70’e çıkaran Kuzey Kıbrıs için bu artış tatmin edici değil.

 

Rapor, ekonomik büyüme ve gelişme ile rekabet gücüne en belirgin etkiyi yapan faktörlerden biri olan “kurumlar” alanında Kuzey Kıbrıs’ın 9 yılda kayda değer bir ilerleme sağlayamamış olması ile “sağlık ve ilköğretim” alt bileşeninde son 2 yılda hızlı bir düşüş yaşanması politika yapıcıların bu iki alanda acil önlemler alması ve etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.(LondraGazete)

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