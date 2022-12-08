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KKTC'nin Rus sakinleri, ülkeleriyle doğrudan uçuş istiyor

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KKTC'nin Rus sakinleri, ülkeleriyle doğrudan uçuş istiyor
KKTC'nin Rus sakinleri, ülkeleriyle doğrudan uçuş istiyor

Kuzey Kıbrıs Rus Dili Konuşanlar Dayanışma Derneği Başkanı Marina Kocadal, Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında doğrudan uçak seferleri talep ettiklerini belirterek, bunun beklenenden daha fazla pozitif etkisi olacağını söyledi.

Kocadal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesi ile yaşadığı yer arasında doğrudan uçak seferi düzenlenmesinin mutluluk duyacaklarını belirtti.

KKTC'nin ticaret için de avantajlı bir yer olduğunu vurgulayan Kocadal, "Doğal güzellikleri çok güzel. Biz burada çalışıyor ve yaşıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Aktarmasız seferler, ticaretle uğraşanlar ve turistler için rahatlık sağlayacak. Ayrıca burada yaşayan çok sayıda Rus vatandaşı var. Rusya ile KKTC arasındaki doğrudan uçak seferleri burada yaşayan bizler için en mantıklısı olur." ifadesini kullandı.

-"KKTC ile Rusya arasında doğrudan uçuşların başlamasını istiyoruz"

İş insanı Mergen Hudeynazarov da 5 yıldan beri KKTC ile ülkesi arasında ticaret yaptığını anlatarak, iki ülke arasında doğrudan uçuşların sadece kendilerinin değil Kıbrıs'ta yaşayan Rus vatandaşlarının talebi olduğunu söyledi.

İki yılı aşkın süredir KKTC'de yaşadığını dile getiren Hudeynazarov, doğrudan uçak seferlerinin bilet fiyatlarının ucuzlamasını sağlayabileceğini, kadın ve çocuklar için daha rahat seyahat imkanı sunabileceğini vurguladı.

Hudeynazarov, zaman kavramının ticarette çok önemli olduğunu, iki ülke arasında doğrudan uçuş yapılması halinde bunun ortadan kalkacağını belirterek, "KKTC ile Rusya arasında doğrudan uçuşların başlamasını istiyoruz. Doğrudan seferler, turizm ve iş anlamında Rus vatandaşları için büyük kolaylık sağlar." dedi.

Daha önce 15 Kasım'da KKTC'ye doğrudan uçuşların başlayacağı yönünde Rusya basınında çıkan haberleri sevinçle karşıladıklarını dile getiren Hudeynazarov, "Bu yönde çıkan haberlerin bir an önce gerçeğe dönmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

-"Uçuşlardan çok büyük fayda görebileceğimizi düşünüyorum"

Rus vatandaşı Madina Özyiğit de 9 yıldan beri KKTC'de yaşadığını ifade ederek, ülkelerine doğrudan uçak seferi bulunmaması sebebiyle aktarmalı uçuşlara mecbur kaldıklarını, bu durumun kendilerini yorduğunu söyledi.

Doğrudan uçuşlardan sadece Rusya değil KKTC'nin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin vatandaşlarının da yararlanabileceğinin altını çizen Özyiğit, "Doğrudan uçuşların başlamasını istiyoruz. Eğer başlarsa oradan aile ve arkadaşlarımız rahatlıkla buraya gelebilir. Direkt uçuşlardan çok büyük fayda görebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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