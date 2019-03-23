KKTC'nin Teknoloji Ve Endüstri 4.0 Temelli Ekonomiye Geçişi Masaya Yatırılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERİTA) ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) akademisyenler, iş dünyası ve kamu kesimi temsilcilerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini bir araya getirerek, KKTC’de yapılacak teknolojik gelişmelere yol haritası oluşturmak üzere “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı” düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek çalıştay ile kamu, üniversiteler ve özel sektörün inovasyon başlığında kalkınma hamleleri ele alınacak. Fikir ve araştırmadan patente, patentten ürüne kadar süreç ve yaklaşımlar masaya yatırılacak. Kamunun bu konuda önde gelen temsilcileri KKTC vizyonunu, yeni hukuki ve idari süreçleri aktaracak. Çalıştay kapsamında, grup çalışmaları ile süreçler, detaylı ve somut patent örnekleri ile ele alınacak aynı zamanda çalıştay sonuç raporuna aktarılacak. Çalıştayın sonuçları toplantı ortamında kalmaması için paydaş çıktıları takip eden toplantılarla ve girişimlerle de desteklenecek.

Yenilikçi ve Entelektüel Ekonominin Geliştirilmesi İçin Politikalar Üretilmesine Aracılık Edilecek…

Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Devlet Planlama Örgütü ve YÖDAK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenecek olan çalıştay, eğiğim, bilim ve iş dünyasının tecrübeleri, fikirleri, yenilikçi ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine aracılık ederken, atılacak ortak adımlarda belirlenecek.

Ülkelerin gelişmesinin iki kanadından biri olan sanayici, girişimci ve tüccarlar ile öteki kanadı olan üniversiteler işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde AR-GE ve teknoloji alanında atılması gereken adımların da tartışılacağı, “Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Çalıştayı”nda krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmak için politikalar-stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor.