KKTC'nin Türkiye'ye borcu 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar...

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bilgi doğrultusunda ülkenin Türkiye'ye 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar borcu olduğunu duyurdu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün yazılı sorularının cevabını Maliye Bakanlığı’ndan aldıklarını söyledi.

CTP’li vekil Barçın, “Türkiye Cumhuriyeti’ne dış borcumuz 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar (117 milyar 542 milyon 372 bin TL)” dedi.

Barçın, iç borcun 20 milyar 754 milyon TL olduğunu belirterek, 2024 KKTC bütçesinin ise 78 milyar 712 milyon TL olduğunu ifade etti.