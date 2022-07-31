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KKTC’nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Ankara’da

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KKTC’nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Ankara’da
KKTC’nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Ankara’da

1 Ağustos itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan İsmet Korukoğlu Ankara’ya gitti.

Büyükelçi Korukoğlu’nu Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kuzey Doğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı Kıbrıs Dairesi Başkanı Yasemin Öztürk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan, Askeri Ataşe Kurmay Albay Hüseyin Ulak ve diğer yetkililer karşıladı.

Büyükelçi Korukoğlu, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunacak ve görevine resmen başlayacak.

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