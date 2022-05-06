KKTC'ye 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu sokulmaya çalışıldı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

05.05.2022 tarihinde, 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon (Son Yolculuk Operasyonu) sonucu KKTC’ye giriş yapan A.K.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.