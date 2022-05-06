  • BIST 2.466,26
  • Altın 896.48
  • Dolar 14.8701
  • Euro 15.6527
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

KKTC'ye 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu sokulmaya çalışıldı

» »
KKTC'ye 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu sokulmaya çalışıldı
KKTC'ye 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu sokulmaya çalışıldı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

05.05.2022 tarihinde, 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon (Son Yolculuk Operasyonu) sonucu KKTC’ye giriş yapan A.K.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 52 Yeni Vaka05 Mayıs 2022 Perşembe 18:24
  • DP'den hükümet açıklaması!05 Mayıs 2022 Perşembe 17:22
  • YDP'den hükümet açıklaması!05 Mayıs 2022 Perşembe 17:10
  • Görüşme Sonrası HP'den Hükümet Açıklaması05 Mayıs 2022 Perşembe 17:02
  • UBP'li 6 İlçe Başkanından Sucuoğlu'na tam destek05 Mayıs 2022 Perşembe 16:36
  • Oğuzhan Hasipoğlu: Farklı alternatifleri değerlendirmek üzere toplantı yaptık05 Mayıs 2022 Perşembe 16:09
  • TUTDER, Elektrik Ücretlerini Eleştirdi: Bu Yolun Sonu Aydınlık Değil05 Mayıs 2022 Perşembe 15:36
  • Taçoy: Güvenli Çalışma Koşullarını Yaratma Öncelikli Olması Gerekir05 Mayıs 2022 Perşembe 15:15
  • HAKSEN, Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak05 Mayıs 2022 Perşembe 15:11
  • Dövizde Son Durum05 Mayıs 2022 Perşembe 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti