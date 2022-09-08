KKTC’ye 2022 yılının ilk altı ayında 2 milyon 42 bin 920 kişi kara yoluyla giriş yaptı

KKTC’ye 2022 yılının ilk altı ayında Hava ve deniz yolu ile, Nisan ayında 79 bin 49, Mayıs ayında 129 bin 342 ve Haziran ayında 120 bin 320 kişi geldi.

Kara yolu ile adaya giriş yapan KKTC uyruklular hariç kişi sayısı ise 2 milyon 42 bin 920 olarak belirlendi.

KKTC Merkez Bankası 2022 İkinci Çeyrek Raporu yayınlandı. Rapora göre, 2022 yılının ilk altı ayında salgın öncesindeki seviyelere yaklaşılmaya başlandı.

2022 yılı haziran ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama gruplarının başında yüzde 169,47 ile ulaştırma gelirken, 2021 yılında Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin devam etmesine bağlı olarak yolcu sayısı düşük seyretmeye devam etmişti.

Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2022 yılının Nisan ayında 79 bin 49, Mayıs ayında 129 bin 342 ve Haziran ayında 120 bin 320 olarak gerçekleşti. Kara yolu ile adaya giriş yapan KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 2021 yılının ilk altı ayında 146 bin 21 iken 2022 yılının ilk altı ayında bu rakam 2 milyon 42 bin 920 olarak gerçekleşti.

Salgın öncesi dönem olan 2019 yılının ilk altı ayında kara kapılarından Güney Kıbrıs'tan geçen kişilerin giriş toplamı 1 milyon 115 bin 28 olarak gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise bu rakam 1 milyon 298 bin 17’ye yükselerek salgın öncesinde gerçekleşen giriş toplamını aştı