 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.424
  • Altın 148,816
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

KKTC'ye de seferler düzenliyordu, satılan biletlerle ilgili açıklama geldi!

»
KKTC'ye de seferler düzenliyordu, satılan biletlerle ilgili açıklama geldi!
KKTC'ye sefer düzenleyen Türkiye'nin özel havayolu şirketlerinden Borajet, bugün itibariyle uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), havayolunun daha önceden sattığı biletler için yolcularını Türk Hava Yolları'na yönlendirdiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Borajet'ten yapılan açıklama şöyle;

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir.

"Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir."

SBK HOLDİNG'E SATILMIŞTI

Borajet, 2008 yılında ABD'de yaşayan iş adamı Yalçın Ayaslı tarafından kuruldu.

Operasyonuna önce pervaneli ATR72 tipi uçaklarla başlayan şirket 4 yıl önce Embraer 190 serisi uçaklara geçti.

Yalçın Ayaslı geçen yıl Borajet'i 260 milyon dolara SBK Holding'e sattı.

Satış sonrası havayolu şirketi yönetim değişikliğine gitmişti.

Kaynak: BBC

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gezici Araştırma'dan dikkat çeken referandum sonucu analizi21 Nisan 2017 Cuma 21:51
  • Ege'de korkutan depremler !21 Nisan 2017 Cuma 21:49
  • Gazetecilere tehditte Türkiye ilk sırada21 Nisan 2017 Cuma 11:02
  • Rusya: St.Petersburg saldırısının finansmanı Türkiye’den21 Nisan 2017 Cuma 11:00
  • AK Parti referandum sonuçlarını analiz etti20 Nisan 2017 Perşembe 12:33
  • Sular durulmuyor ! CHP'den referandum için şok çıkış,Meclis'ten çekilme gündemde...19 Nisan 2017 Çarşamba 16:04
  • ‘Mühürsüz oy’ sonrası Penguen karikatürsüz kapakla çıktı: ‘Bu da geçerli sayılacak’19 Nisan 2017 Çarşamba 13:10
  • Gazeteci İrfan Değirmenci’nin evi kurşunlandı19 Nisan 2017 Çarşamba 09:40
  • Ege'de gerginlik... Türk ve Yunan botları karşı karşıya geldi!18 Nisan 2017 Salı 21:59
  • Son dakika: Tunceli'de helikopter düştü... Kahreden haber: 12 şehit18 Nisan 2017 Salı 17:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti