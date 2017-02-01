KKTC'ye Doğal Gaz Geliyor

Deniz geçişi ile KKTC’ye enerji getirilmesini de öngören TC-KKTC Enerji İşbirliği anlaşması resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu

SADECE ENERJİ DEĞİL, DOĞALGAZ DA

Türkiye’den denizaltından sağlanacak bir sistemle enterkonnekte yapının kurulması yanında, yedi maddeden oluşan işbirliği alanı içerisine doğalgaz, petrol alt yapılarının tesisi, bakımı, petrol türevlerinin pazarlanmasının olması da dikkat çekici

İŞTE O 7 MADDE

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Türkiye Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasında yer alan maddeler özetle şöyle:

Elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve iletimi alanında ortak projele



KKTC ile TC arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlanması, enterkonnekte sistemin kurulması



Petrol ve doğal gaz altyapı alanında kapsamlı işbirliği



KKTC’nde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi



Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi;



Enerji alanındaki mevzuatların uyumlaştırılması



Enerji Bakanlığı’nda akaryakıt birimi laboratuarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması

Kaynak: Ekonomi Kıbrs