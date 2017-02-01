KKTC'ye Doğal Gaz Geliyor

SADECE ENERJİ DEĞİL, DOĞALGAZ DA
Türkiye’den denizaltından sağlanacak bir sistemle enterkonnekte yapının kurulması yanında, yedi maddeden oluşan işbirliği alanı içerisine doğalgaz, petrol alt yapılarının tesisi, bakımı, petrol türevlerinin pazarlanmasının olması da dikkat çekici
İŞTE O 7 MADDE
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Türkiye Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasında yer alan maddeler özetle şöyle:
Elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve iletimi alanında ortak projele
KKTC ile TC arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlanması, enterkonnekte sistemin kurulması
Petrol ve doğal gaz altyapı alanında kapsamlı işbirliği
KKTC’nde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi
Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi;
Enerji alanındaki mevzuatların uyumlaştırılması
Enerji Bakanlığı’nda akaryakıt birimi laboratuarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması
Kaynak: Ekonomi Kıbrs
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