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SON DAKİKAKKTC'ye gelecek olan JET İstanbul'da düştü

KKTC'ye gelecek olan JET İstanbul'da düştü

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KKTC'ye gelecek olan JET İstanbul'da düştü
Atatürk Havalimanı'nda KKTC'ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.

İHA'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda KKTC'ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.

İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

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