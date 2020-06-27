KKTC’ye gelecek olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarını açıkladı.

İşte kategoriler:

“26 HAZİRAN 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELERİN LİSTELERİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.

B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde

izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.

C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.

A GRUBU ÜLKELER

1. Avusturya

2. Almanya

3. Bulgaristan

4. Bosna Hersek

5. Çek Cumhuriyeti

6. Estonta

7. Finlandiya

8. Güney Kore

9. Hırvatistan

10. İsviçre

11. İzlanda

12. Karabağ

13. Letonya

14. Lihtenşayn

15. Litvanya

16. Lüxemburg

17. Macaristan

18. Malta

19. Norveç

20. Slovakya

21. Slovenya

22. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

1. Avusturalya

2. Belçika

3. Birleşik Arap Emirlikleri

4. Danimarka

5. Fransa

6. Hollanda

7. İrlanda

8. İsrail

9. İspanya

10. Japonya

11. Kanada

12. Lübnan

13. Maldivler

14. Portekiz

15. Polonya

16. Romanya

17. Singapur

18. Türkiye

19. Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ

1. Amerika

2. Brezilya

3. Hindistan

4. İngiltere

5. İtalya

6. İsveç

7. İran

8. Meksika

9. Pakistan

10. Rusya

11. Diğer Ülkeler