KKTC’ye gelecek olanlar bu habere dikkat!

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacaklarını açıkladı.
İşte kategoriler:
“26 HAZİRAN 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELERİN LİSTELERİ
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.
B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde
izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.
C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.
A GRUBU ÜLKELER
1. Avusturya
2. Almanya
3. Bulgaristan
4. Bosna Hersek
5. Çek Cumhuriyeti
6. Estonta
7. Finlandiya
8. Güney Kore
9. Hırvatistan
10. İsviçre
11. İzlanda
12. Karabağ
13. Letonya
14. Lihtenşayn
15. Litvanya
16. Lüxemburg
17. Macaristan
18. Malta
19. Norveç
20. Slovakya
21. Slovenya
22. Yunanistan
B GRUBU ÜLKELER
1. Avusturalya
2. Belçika
3. Birleşik Arap Emirlikleri
4. Danimarka
5. Fransa
6. Hollanda
7. İrlanda
8. İsrail
9. İspanya
10. Japonya
11. Kanada
12. Lübnan
13. Maldivler
14. Portekiz
15. Polonya
16. Romanya
17. Singapur
18. Türkiye
19. Ürdün
C GRUBU ÜLKELERİ
1. Amerika
2. Brezilya
3. Hindistan
4. İngiltere
5. İtalya
6. İsveç
7. İran
8. Meksika
9. Pakistan
10. Rusya
11. Diğer Ülkeler
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.