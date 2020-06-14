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“KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışması söz konusu değil”

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel izinle KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
“KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışması söz konusu değil”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel izinle KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, basında yer alan özel uçakla Kuzey Kıbrıs’a gelen heyetle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Söz konusu heyetin Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Ada’ya geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlar Kurulunda istişare edilerek ülkeye katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verildiği vurgulandı.

Açıklamada, getirilen kişilerin halkın arasına karışmalarının söz konusu olmadığı da ifade edilerek, “tamamen kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır”denildi.

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