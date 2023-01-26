KKTC’ye gelen Rus sayısı 5 kat arttı

Gözler uçak seferlerinde KKTC'nin yapımı tamamlanma aşamasına gelerek mart ayında hizmete açılması beklenen yeni Ercan Havaalanı’nın devreye girmesi ile KKTC’nin havayolu ile dünyaya açılması için yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

Bu kapsamda geçen yılın sonlarında konuşulan KKTC’ye direkt uçak seferleri için Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan ile görüşmeler sürüyor.

Sabah Gazetesi’nden Barış Ergin’in “ Kıbrıs dünyaya açılıyor” başlıklı haberinde “Kuzey Kıbrıs'ın 50 yıllık izolasyonu üç ülkenin direkt uçuşları ile son buluyor” deniyor.

10 milyon kapasiteli Ercan Havaalanı Haberde şöyle deniyor: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mart ayında açılacak 10 milyon yolcu kapasiteli yeni Ercan havaalanı ile dünyaya açılıyor. Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan ile görüşmeler sürüyor.

Üç ülke ile bürokratik yazışmalar yapılıyor. Üç ülkenin doğrudan sefer koymasıyla Adanın kuzey bölümünün tecridi tarih olacak.

Bu arada KKTC’li iş insanlarının ortak kuracağı bir havayolu şirketi projesi ise şimdilik rafa kalktı

Bu projede devletin yüzde 25 hissesi de olacaktı.

Ruslar Güney’e kızgın KKTC için ilk olumlu haber 2022'nin son günlerinde Türk Devletleri Teşkilatının KKTC'ye 'gözlemci üye' statüsünü vermesiyle başladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs konusunu sık sık gündeme getirdi.

Rusya da geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren Ercan Havalimanı'na doğrudan uçak seferleri koymayı hedeflemişti.

Rusya'nın bu tavır değişikliğinde en etkili nedenlerden biri de Güney Kıbrıs'ta Rus firmalarının uzun zamandır yatırımları olmasına rağmen Ukrayna savaşında yeterli desteği görmemeleri.

Büyük Rus firmalarının bile genel merkezleri uzun zamandır Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde.

Bu yakın ilişkilere rağmen yeterli desteği göremeyen Rusların KKTC ile ilişkileri daha da sıkılaştıracağı düşünülüyor.

Geride kalan yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde KKTC’ye gelen Rus yolcu sayısı yüzde 500'ü aşan oranda arttı.

Bu da Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş gereği olarak görülüyor. Toplamda deniz ve havayolu ile KKTC'ye gelen yabancıların sayısında da yüzde 173'lük bir artış var. 2021’de 102 bin olan rakam 2022 Ocak-Kasım döneminde 281 bine kadar çıkmış durumda. Rusya dışında en hızlı artışlar sırasıyla yüzde 394 ile İngiltere, İngiltere’den gelenlerin büyük bölümünü o ülkedeki KKTC yurttaşlarından oluşuyor. O’nu yüzde 360 ile Kazakistan ve yüzde 346 ile Fransa izliyor. Sayısal olarak bakıldığında ise İran 29 bin kişi ile ikinci sırada.