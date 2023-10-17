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KKTC'ye geri gönderildi... 1 yıl hapis yatacak

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Sahte Birleşik Krallık pasaportu ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan sonra Türkiye’de yakalanarak, geri gönderilen Suriye uyruklu Kwydeir Amer hakkındaki dava karara bağlandı.
KKTC'ye geri gönderildi... 1 yıl hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Karada olguları aktaran Yargıç Candaş, 16 Nisan 2023 tarihinde Suriye uyruklu Kwydeir Amer’in Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Lokmacı Kara Giriş Kapısından daha önceden Türkiye’de üzerinde adı ile soyadının tam tersi yazılı şekilde sahte olarak temin ettiği Birleşik Krallık pasaportunu görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek tedavüle sürüp KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Yargıç, sanığın 17 Nisan 2023 tarihinde ise konu pasaportu Ercan Havalimanın'da görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek KKTC'den çıkış yapıp ardından 18 Nisan 2023 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanın'dan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini aktardı. Yargıç Candaş, sanığın tasarrufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında 2023 yılı Nisan ayı başlarında Türkiye’den Güney Kıbrıs’daki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.  Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini aktardı. Sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapan Yargıç, sahte evrak suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değinerek, sanığı 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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