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KKTC'ye girerken patlayıcı maddeyle yakalanmıştı, mahkemeye çıkarıldı

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Güney Kıbrıs’tan ülkemize giriş yaparken aracında av fişeği bulunan zanlı Soterios İoannou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
KKTC'ye girerken patlayıcı maddeyle yakalanmıştı, mahkemeye çıkarıldı

Güney Kıbrıs’tan ülkemize giriş yaparken aracında av fişeği bulunan zanlı Soterios İoannou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, zanlı Soterios İoannou’nun Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,14 Kasım 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC’ye geçen GKRY’de sakin Soterios İoannou’nun (E-53) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada KKTC’ye ithali yasak toplam 258 adet av fişeği tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin devam ettiğini ayrıca av tüfeği fişeklerini ne amaçla ithal ettiğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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