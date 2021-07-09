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KKTC'ye Giriş Yapacak 15 Yaş Altı Resimsiz TC Kimlik Sahipleri için Son Tarih 1 Ekim 2021

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T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAB’a gönderilen yazıda 15 yaş altı TC vatandaşlarının fotoğrafsız kimlik kartı ile KKTC'ye 1 Ekim 2021 tarihine kadar girebilecekleri belirtildi.
KKTC'ye Giriş Yapacak 15 Yaş Altı Resimsiz TC Kimlik Sahipleri için Son Tarih 1 Ekim 2021

T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAB’a gönderilen yazıda 15 yaş altı TC vatandaşlarının fotoğrafsız kimlik kartı ile KKTC'ye 1 Ekim 2021 tarihine kadar girebilecekleri belirtildi.

Açıklama şöyle:

On beş yaş altı fotoğrafsız kimlik kartı hamili vatandaşlarımızın K.K.T.C’ye seyahatlerini kısıtlayan uygulamanın 01 Ekim 2021 tarihine kadar ertelendiği ve bu tarihe kadar yeni tip kimlik kartları ile fotoğraf şartı aranmaksızın işlemlerinin tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir.

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