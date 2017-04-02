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KKTC'ye giriş yaparken tutuklanmıştı...

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KKTC'ye giriş yaparken tutuklanmıştı...
KKTC'de gözaltına alınıp hakim karşısına çıkan Yurdaer Okur'a bir kötü haber daha geldi.

KKTC’de Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan Yurdaer Okur, çıkarıldığı mahkemenin kararıyla 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldı. Mahkeme Okur’un dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkışını da yasakladı. Okur’un suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı edileceği açıklandı.

FOTOĞRAFI VE ADI SİLİNDİ

Yurdaer Okur’un yakında atv’de başlayacak olan Seni Kimler Aldı dizisinde yer alacağı açıklanmış, ilk tanıtım filmi de geçtiğimiz gün ekranlara gelmişti. Dizinin başrolünde yer alacağı açıklanan Yurdaer Okur’un, KKTC’de gözaltına alınmasından dizideki akıbeti merak konusu olmuştu. Seni Kimler Aldı dizinin sayfasında yer alan fotoğraflardan ve dizi künyesinden ünlü oyuncu Yurdaer Okur’un çıkartıldığı görüldü. Yapım şirketi ve kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, KKTC’de üzerinde uyuşturucu ile yakalanmasının ardından Okur’un büyük ihtimalle dizide yer almayacağı belli olmuş oldu.

TANITIM FİLMİ DE KALDIRILDI

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği, Seni Kimler Aldı dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Yurdaer Okur’un da yer aldığı ilk tanıtım filmi de atv’nin internet sitesinden kaldırıldı.

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