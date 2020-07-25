  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

KKTC'ye girişlerde 7 gün karantina olacak mı? Başbakan açıkladı...

» »
KKTC'ye girişlerde 7 gün karantina olacak mı? Başbakan açıkladı...
KKTC'ye girişlerde 7 gün karantina olacak mı? Başbakan açıkladı...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, “ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “ 1 Temmuz’dan sonra ülkeye girenlere yaklaşık 24 bin test uygulandığını bunlardan sadece 23’nün pozitif çıktığını  bu sayının da kabul edilebilir sınırlar içinde bulunduğunu” kaydetti.

Tatar, “ tüm kesimler ve halkın konulan kurallara uyması, gereken denetim ve yasal kovuşturmaların yapılması halinde açılma sürecinin başarı ile tamamlanacağına inandığını” ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları bildirdi:

“ Hükümetimiz ve ilgili herkes sağlığın öneminin farkındadır. Ancak ekonomi de önemlidir. Dolayısı ile açılma süreci koronavirüsle mücadelenin devam ettiğinin bilinci ile devam ettirilecektir. Bu bağlamda her geçen gün test kapasitemizi artırıyoruz ve daha da artıracağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 1 Temmuz’dan bugüne deniz ve hava yoluyla 18 bin kişi geldi.
Bunlara ve ülkemiz içimdeki insanlara yaklaşık 24 bin test yapıldı.

Toplamda 23 pozitif vaka tespit edildi.
Bu vakalardan sadece 7’si şu anda hastanemizdedir ve durumları stabildir. Hiçbirinin durumu ağır değildir, yoğun bakımda hastamız yoktur.

5 kişi daha önce hastanemizden taburcu edilmiş, 11 vaka ise halen izolasyon otelimizdedir.

Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi 45 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürülmektedir.
150’ye yakın solunum cihazımız mevcuttur ve şu ana kadar hiç birini kullanma ihtiyacımız doğlamıştır.
Hal böyleyken panik yaratacak, ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyecek açıklamalar yapmak sağlığımıza da halkımıza da bir fayda sağlamaz.

Dolayısıyla herkese sağduyu çağrısı yaparken bir kere daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir.

Ben, tüm kesimler ve halkın konulan kurallara uyması , gereken denetim ve yasal kovuşturmaların yapılması halinde açılma sürecinin başarı ile tamamlanacağına inanıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Zenginlikleri adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:13
  • Taşpınar Şehitleri anıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:09
  • Taşpınar Şehitleri anıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:34
  • Çocuklar için “caretta caretta şöleni”25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:09
  • Tadilatı Tamamlanan Kayalar Balıkçı Barınağı’nın Açılışı Pazartesi Başbakan Tatar Tarafından Yapılacak25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:42
  • Arazi Yangını!25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:40
  • Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) Tasarrufu25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:27
  • Çatalköy'de İntihar25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:25
  • Herdaimdostlar Grubu, Denizleri Temiz Tutmanın Önemine Dikkat Çekmek İçin Denizde Jimnastik Yaptı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:16
  • ABD’deki Azeri ve Türk vatandaşlar, New York’ta Ermenistan’ı protesto etti25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti