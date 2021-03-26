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KKTC'ye günlük uçuş sayısı 4'e çıkarıldı!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun görüşü ve hükumetin kararı doğrultusunda, Ercan Havalimanına yapılacak uçuş sayısını, uçak başına azami 200 yolcu koşuluyla, günde dört uçuş olarak değiştiren yeni bir NOTAM yayımladı.
KKTC'ye günlük uçuş sayısı 4'e çıkarıldı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun görüşü ve hükumetin kararı doğrultusunda, Ercan Havalimanına yapılacak uçuş sayısını, uçak başına azami 200 yolcu koşuluyla, günde dört uçuş olarak değiştiren yeni bir NOTAM yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun görüşü ve hükumetin kararı doğrultusunda, Ercan Havalimanına yapılacak uçuş sayısını, uçak başına azami 200 yolcu koşuluyla, günde dört uçuş olarak değiştiren yeni bir NOTAM yayımladı. Güncellenmiş NOTAM'lara ulaşmak için tıklayın: https://bit.ly/39fXTmd

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